Folge 9: Die Meere - Wasser und Leben
26 Min.Folge vom 01.03.2024
Albert ist mit einem Boot unterwegs - doch eine riesige Welle erfasst ihn und er fällt ins Wasser. Ein Glück, dass ein Delfin in diesem Moment auftaucht und ihn rettet. Als dieser Albert vor der Kraft des Ozeans warnt, ist Albert neugierig.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 JEP Jürgen Egenolf Productions / VIDEAL TV und Film GmbH / Kecskemétfilm Ltd.