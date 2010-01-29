Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 222
43 Min.Folge vom 29.01.2010Ab 6
Alisa weist Oliver nach seinem Kuss zwar zurecht, doch er glaubt trotzdem, dass er wieder Chancen bei Alisa hat. Doch dann taucht Christian überraschend bei ihr auf und bittet sie, ihm zu folgen. Caro befürchtet, dass sie von Liliana für Tamaras Tattoo verantwortlich gemacht wird, und versucht daher zu verhindern, dass Liliana es entdeckt. Doch Liliana reagiert ganz anders als erwartet. Paul hat sich entschieden, mit Katja nach Hamburg zu fahren, um das Jobangebot zu prüfen. Als er jedoch die angekündigte Rückkehr aufschiebt, ist Bettys Eifersucht wieder geweckt.
Genre:Soap
