Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 216

Telenovela Staffel 15 Folge 6 vom 21.01.2010
43 Min.Folge vom 21.01.2010Ab 6

Alisa gesteht sich endlich ein, wie sehr sie Christian immer noch liebt. Doch als sie ihm erneut ihr Vertrauen schenken will, wird sie Zeuge, wie er etwas Ungeheuerliches tut. Caro gibt Oskars schmutziges Geld zurück und will beweisen, dass sie wirklich zur Familie gehört: Um ihre Freundschaft mit Tamara zu retten, bietet sie der panischen Tamara ihre Hilfe bei der anstehenden Abiturprüfung an. Doch Caro macht bei der Schummel-Aktion einen Fehler mit verhängnisvollen Konsequenzen. Conny erkennt unterdessen aufgewühlt, wie sehr Bernhardt sich verändert hat.

