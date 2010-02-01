Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 223
Alisa ist überglücklich, endlich den Regenbogensand in den Händen zu halten, und sie fühlt sich Christian so nah wie schon lange nicht mehr. Ihr Misstrauen gegenüber Oliver wächst hingegen zusehends, bis sie ihm schließlich die Vertrauensfrage stellt. Nachdem Liliana so gelassen auf Tamaras Tattoo reagiert hat, gesteht diese ihrer Mutter endlich ihre Ängste und findet die Unterstützung, die sie gesucht hat. Jonas leidet darunter, dass Dana sich immer noch nicht auf ihn einlassen kann. Als Dana Gudruns Einladung zum Essen annimmt, wertet er das als gutes Zeichen - doch dann verläuft der Abend ganz anders als geplant. Conny schreibt über ihre Erlebnisse mit Robert einen Liebesroman, während Robert immer noch unter der Trennung leidet.
