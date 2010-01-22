Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 217

TelenovelaStaffel 15Folge 7vom 22.01.2010
Folge 217

Folge 217Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 7: Folge 217

43 Min.Folge vom 22.01.2010Ab 6

Alisa kann Christian seinen Fehler nicht verzeihen. Der Bruch der beiden scheint endgültig, und beide wenden sich wieder ihrem Leben und ihren Träumen zu. Betty und Paul stellen bei einem Spieleabend fest, wie gut sie zusammenpassen, während Robert und Conny das genaue Gegenteil erleben müssen. Als Betty Paul eine Liebeserklärung macht, erscheint plötzlich unerwarteter Besuch. Jonas ist unsicher, wie weit er bei Dana gehen kann. Da sie sich ihm aber immer mehr öffnet, wagt er es schließlich, ihr ein besonderes Geschenk zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen