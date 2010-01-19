Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 214
43 Min.Folge vom 19.01.2010Ab 6
Christian ist überzeugt davon, dass Oliver Oskars Komplize ist und mit ihm zusammen fliehen will. Und weil Oliver plötzlich verschwunden ist, beginnt auch Alisa zögerlich, Christians Vermutungen zu glauben. Es scheint, als gäbe es für Alisa und Christian eine neue Chance, sich zu versöhnen. Liliana erfährt, dass sie wenig Chancen hat, ihre Firma zurückzubekommen, doch ausgerechnet Oliver präsentiert den Beweis, durch den Liliana wieder Eigentümerin der Firma werden kann. Währenddessen gelingt es Caro, doch noch in Oskars Auftrag das Geld aus dem Tresor an sich zu bringen. Gemeinsam mit ihrem Vater begibt sie sich auf die Flucht.
