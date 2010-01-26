Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 219
43 Min.Folge vom 26.01.2010Ab 6
Alisa und Christian fügen sich ihrem Schicksal und übernehmen gemeinsam die Geschäftsführung von Castellhoff Optik. Doch die erzwungene Nähe ist für beide eine Qual. Oliver nutzt Alisas Verfassung und bietet ihr seine Unterstützung bei der Suche nach dem Regenbogensand an. Christian erkennt unterdessen, dass es sinnlos ist, weiter gegen Oliver zu kämpfen. Stattdessen beschließt er, mit allen Mitteln um Alisa zu kämpfen. Auch Tamara fasst einen Entschluss: Sie will die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Robert hingegen findet den Mut, Conny ausgerechnet an ihrem Geburtstag eine Liebeserklärung zu machen.
Genre:Soap
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises