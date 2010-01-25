Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 218

Telenovela Staffel 15 Folge 8 vom 25.01.2010
43 Min.Folge vom 25.01.2010Ab 6

Um sich nicht mehr ständig begegnen zu müssen, beschließen Christian und Alisa unabhängig voneinander, die Firma zu verlassen. Doch sie haben ihre Rechnung ohne Liliana gemacht, die den beiden eine ungewöhnliche Idee präsentiert. Paul wird unterdessen von den Geistern seiner geschiedenen Ehe heimgesucht. Ausgerechnet Betty rät ihm, mit seiner Vergangenheit endlich Frieden zu schließen. Tamara hadert mit ihrem verpatzten Abitur und wird rebellisch - mit ungeahnten Folgen.

Telenovela
