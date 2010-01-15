Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 212
Oskar bringt es nicht übers Herz, Christian zu erschießen. Er flieht. Die Castellhoffs sind erschüttert, vor allem Caro, die zunächst nicht wahrhaben will, was alle über ihren Vater sagen. Doch dann taucht Oskar bei ihr auf und bittet sie um Hilfe. In ihrem Glück über die Befreiung kommen sich Christian und Alisa wieder näher. Als Christian jedoch erfährt, dass Oliver ein Komplize Oskars war, versucht er erneut, Alisa vor Oliver zu warnen - vergeblich, denn Alisa ist enttäuscht, dass Christian den Krieg gegen Oliver nicht ruhen lassen kann. Dana ist erschüttert, als sie von Oskars Verbrechen erfährt. Sie entschließt sich, Liliana und Christian zu gestehen, was sie über Oskars Rolle bei Ludwigs Tod weiß.
