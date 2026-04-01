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American Detective

Das Tier im Mann

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 29.04.2026
Das Tier im Mann

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American Detective

Folge 10: Das Tier im Mann

45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Eine ältere Dame wird von einem kaltblütigen Killer in ihrem Zuhause ermordet. Er schlich sich durch ein Loch im Mauerwerk ins Haus. Die Ermittlungen laufen zunächst ins Leere ?

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