American Detective
Folge 10: Das Tier im Mann
45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Eine ältere Dame wird von einem kaltblütigen Killer in ihrem Zuhause ermordet. Er schlich sich durch ein Loch im Mauerwerk ins Haus. Die Ermittlungen laufen zunächst ins Leere ?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen