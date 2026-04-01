American Detective
Folge 7: Mord aus nächster Nähe
44 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Nur wenige Schritte von ihrem Arbeitsplatz in Carson entfernt, wird eine junge Mutter am helllichten Tag erschossen. Die Ermittlungen führen Det. Louie Aguilera weit über die Grenzen des Bundesstaates Kalifornien hinaus.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen