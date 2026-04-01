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American Detective

Mord aus nächster Nähe

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 22.04.2026
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American Detective

Folge 7: Mord aus nächster Nähe

44 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Nur wenige Schritte von ihrem Arbeitsplatz in Carson entfernt, wird eine junge Mutter am helllichten Tag erschossen. Die Ermittlungen führen Det. Louie Aguilera weit über die Grenzen des Bundesstaates Kalifornien hinaus.

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