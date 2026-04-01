American Detective
Folge 5: Tödliche Trennung
44 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Die Leiche eines talentierten jungen Radiomoderators wird am Straßenrand im Süden von Houston gefunden. Detective Brian Harris will herausfinden, wer hinter dem Verbrechen steckt und stößt auf eine tragische Geschichte von Liebe und Betrug.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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