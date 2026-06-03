American Detective
Folge 8: Tödliche Besucher
44 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 16
Als Feuerwehrleute eine ausgebrannte Wohnung betreten, entdecken sie die Leiche eines Mannes aus Louisville. Als eine zweite Leiche zu Tage kommt, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich nicht um einen Unfall handeln konnte. Detective Leigh Meroni soll verhindern, dass ein weiterer Mord geschieht.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen