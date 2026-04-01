American Detective
Folge 4: Geliebte Stiefmutter
44 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Ein Vater von fünf Kindern liegt tot auf seinem Küchenboden, eine Kugel traf ihn in den Hinterkopf. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, muss Ermittler James Colley ein Geflecht aus komplizierten Beziehungen und bizarren Fantasien entwirren.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen