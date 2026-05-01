American Detective
Folge 12: Eine tödliche Falle
45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Die Leiche eines vermissten Farmarbeiters wird am Ufer eines Flusses gefunden. Die Umstände seines Todes sind unklar, und Detective Elkins wird hinzugezogen, um Licht ins Dunkel zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
American Detective
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen