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American Detective

Der Schweigecode

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 18.03.2026
Der Schweigecode

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American Detective

Folge 2: Der Schweigecode

44 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Nachdem eine junge Mutter auf den Straßen von Washington, D.C. spurlos verschwindet, muss Detective Jackie Middleton einer kaltblütigen Verschwörung auf den Grund gehen.

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