Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Die Familienlegende

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 14.09.2025
Die Familienlegende

Die FamilienlegendeJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 1: Die Familienlegende

40 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Nachdem die Dale-Brüder ihr Leben lang für Bergbau-Unternehmen gearbeitet haben, machen sie sich jetzt auf eigene Faust auf die Suche nach Gold. Mit all ihren Ersparnissen haben sie die Schürfrechte für 60 Claims in Bear Gulch erworben. Ihr erstes Ziel ist es, Oles Gold zu finden. Von dessen Existenz und Lage wissen sie dank einer alten Familienlegende.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Kabel Eins Doku
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Alle 2 Staffeln und Folgen