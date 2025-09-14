Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Die verschüttete Mine

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 14.09.2025
Die verschüttete Mine

Die verschüttete MineJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 2: Die verschüttete Mine

39 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Noch immer hoffen die Dale-Brüder an Oles Gold in der Mine Nummer 5 zu gelangen. Schließlich hängen davon in finanzieller Hinsicht all ihre weiteren Pläne ab. Ein verschütteter Minen-Eingang scheint zunächst all ihre Träume platzen zu lassen, aber sie finden eine neue Möglichkeit, wie sie sich zu der sagenumwobenen Goldader vorkämpfen können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Kabel Eins Doku
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Alle 2 Staffeln und Folgen