American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Ewiges Eis

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 14.09.2025
Folge 3: Ewiges Eis

38 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Die Dale-Brüder haben es mit mehreren Baustellen gleichzeitig zu tun. Während sie in der "B and H" Mine weiterhin mit einfachen Mitteln einer massiven Eisschicht den Kampf ansagen, müssen sie bei der "Pete and Joe" Nummer 3 Mine das Stollenmundloch erneuern und begeben sich dabei in Gefahr.

