American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 7: Mit vereinten Kräften
39 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Die Dale-Brüder sind noch immer mit Vorarbeiten beschäftigt. Ein wichtiger Zugang zur Mine und damit zu Oles Gold ist eingebrochen. Auf der Suche nach einer Alternative müssen sie feststellen, dass auch in einem anderen Stollen Einsturzgefahr droht. Zudem stehen die Brüder ständig unter Zeitdruck, weil der Winter vor der Tür steht.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
12
