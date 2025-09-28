American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 8: Zwei Generationen
38 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Mittlerweile fallen die Temperaturen in den zweitstelligen Minusbereich, aber auch das kann die Dale-Brüder nicht aufhalten. Für diese Saison haben sie sich noch einige Ziele gesetzt, und um diese zu erreichen, bitten sie ihre Söhne um Hilfe. Mit frischer Manpower verlegen sie Schienen für den Grubenwagen und bekämpfen die Schlammgrube in der "Pete and Joe" Nummer 3 Mine.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC