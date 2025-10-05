Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Der Countdown

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 05.10.2025
Der Countdown

Der CountdownJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 10: Der Countdown

38 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Am Ende der Saison halten die Dale-Brüder noch immer nichts Zählbares in den Händen. Weil ihnen allmählich das Geld ausgeht, müssen sie dringend Beweise finden, dass sich in dem Berg eine riesige vertikal verlaufende Erz-Struktur befindet, die die alten Goldgräber übersehen haben. Nur so können sie Investoren gewinnen und für die nächste Saison planen. Allerdings bleiben ihnen dafür nur noch 24 Stunden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Kabel Eins Doku
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Alle 2 Staffeln und Folgen