American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 10: Der Countdown
38 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Am Ende der Saison halten die Dale-Brüder noch immer nichts Zählbares in den Händen. Weil ihnen allmählich das Geld ausgeht, müssen sie dringend Beweise finden, dass sich in dem Berg eine riesige vertikal verlaufende Erz-Struktur befindet, die die alten Goldgräber übersehen haben. Nur so können sie Investoren gewinnen und für die nächste Saison planen. Allerdings bleiben ihnen dafür nur noch 24 Stunden.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC