Das erste Gold

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 21.09.2025
Folge 4: Das erste Gold

39 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Noch haben die Dale-Brüder es nicht geschafft, nach Oles Gold zu suchen. Der desaströse Zustand der Mohave-Mine macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Vor Einbruch des Winters müssen sie dringende Reparaturarbeiten an Mühle und Werkstatt durchführen. Auf dem unzulänglichen Gelände ist das gar nicht so einfach, und ihr Budget müssen sie auch im Blick behalten.

