Amika
Folge 1: Das Stallmädchen Lotte
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während Merel sechs Monate lang in England war und viel dazulernen konnte, musste Marie-Claire auf dem Reiterhof ihr Dasein als Sekretärin fristen – eine furchtbare Quälerei für sie. Dabei hatte sie allerdings die Chance, einen Brief von Merel abzufangen, in dem sie sich bei Herrn De La Fayette bedankt und ihn wissen lässt, dass sie sich sehr darauf freut wieder im Reitstall zu arbeiten. Marie-Claire nutzt ihre Chance auf Rache und schreibt einen gefakten Brief im Namen ihres Vaters. Darin kündigt sie eine Überraschung an.
