Amika
Folge 10: Marie-Claire geht in die Falle
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel und Jan versuchen Zeit zu gewinnen, um Amika an die Kinder zu gewöhnen. Sie locken Marie-Claire vom Reiterhof. Sie schwindeln ihr vor eine Freundin von Angelina Jolie und Brad Pitt würde sie in einem Restaurant erwarten, um später auf ihren Reiterhof zu kommen. Merel nutzt die Zeit für eine theoretische Unterrichtsstunde, an der die Kinder richtig Spaß haben. Oliver hat, unterstützt von seinem Freund Ingo, tatsächlich Stimmübungen gemacht und verblüfft nicht nur Cindy, sondern auch seinen Manager mit seinen neu erworbenen Gesangskünsten.
