Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 18vom 14.01.2026
Folge 18: Der „Oli ist krank“-Computer-Trick

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Herbert will die Reitschule zumachen, falls es der Belegschaft nicht gelingt, neue Kunden zu gewinnen. Auf Marie-Claire kann er sich nicht verlassen. Die plant schon wieder einen neuen Skandal und lässt Chanel ein kleines dressiertes Schwein auf den Reiterhof bringen. Gott sei Dank erwischt Herbert Chanel bei dieser Unternehmung und verbietet ihr, in die Nähe der Reitställe zu kommen. Oliver scheint Gefallen an dem Abenteuer „Blinde Wand“ gefunden zu haben und unterstützt Merel, so gut er kann. Doch Merel hat Angst. Nachdem sie erfahren hat, dass ihre Mutter genau bei dieser Aktion ums Leben gekommen ist, hat sie ihre Selbstsicherheit eingebüßt.

Studio 100 International
