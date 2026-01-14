Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Bye, bye Merel

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 2vom 14.01.2026
Bye, bye Merel

Bye, bye MerelJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 2: Bye, bye Merel

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merels Freude erhält einen satten Dämpfer als sie Herrn De La Fayette trifft und er nichts von einer Überraschung weiß. Auch Jan verhält sich merkwürdig. Merel ist erschüttert, als sie erfährt, dass Lotte ihre Stelle eingenommen hat. Doch das alles wird noch durch Marie-Claires Freude getoppt, die sie glatt vor die Tür setzt. Durch das Auslandsengagement ihres Vaters in einer chinesischen Chips-Fabrik ist Marie-Claire wieder auf dem aufsteigenden Ast. Sie kann ihre Mutter überzeugen, sie zur Managerin des Reitstalls zu ernennen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 Kids
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen