Mutterlose BabyschildkrötenJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 9: Mutterlose Babyschildkröten
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Trotz Sturz möchte Antoine weiter von Merel unterrichtet werden. Er ahnt nicht, dass es sich gar nicht um Amika, sondern um Dorus handelt. Problematisch wird die Situation, als dessen Besitzer auftaucht und sein Pferd wiederhaben möchte. Marie-Claire ist weiterhin auf der Suche nach einer Idee auf glamouröse Weise möglichst viel Geld zu machen. Dank Chanel kommt sie auf die Idee, ein Charity-Event für mutterlose Baby-Schildkröten in Guatemala zu veranstalten. Chanel überrascht Jan und Lotte bei ihrem ersten Kuss. Die Chance für Marie-Claires Rache an Merel.
