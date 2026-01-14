Marie-Claires Champagner-UnfallJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 14: Marie-Claires Champagner-Unfall
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Saskia und Till bereiten sich auf einen Tanzabend vor, was nicht ohne Schwierigkeiten abläuft. Oliver entdeckt sein Interesse für Merel. Er unterstützt sie und rät ihr, Marie-Claire zu Rede zu stellen. Cindy, die inzwischen Gefühle für Oliver hat, ist irritiert. Als Marie-Claire sich in Rage redet, vergisst sie, dass nicht nur das Publikum um sie herumsteht, sondern auch ihr Kandidat für die „Blinde Wand“. Sie gesteht im Streit mit Merel ein, dass ihre Geld-Sammel-Aktion nichts mit den mutterlosen Schildkröten in Guatemala zu tun hat. Sie will selbst das Geld einstecken. Ihr besonderer Reiter kündigt ihr damit die Zusammenarbeit.
