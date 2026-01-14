Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Der Schweine-Plan

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 16vom 14.01.2026
Der Schweine-Plan

Der Schweine-PlanJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 16: Der Schweine-Plan

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire heckt mit ihren Freundinnen einen hinterhältigen Plan gegen Merel aus. Sie plant ein Schwein am Parcour entlang laufen zu lassen, wenn Merel reitet. Von Chanel weiß sie, dass Pferde in Panik geraten, wenn sich Schweine in ihrer Nähe aufhalten. Herbert kommt von seiner China Reise zurück und erfährt von dem Charity Betrug seiner Tochter. Er ist außer sich und kündigt an, die Reitschule zu verkaufen. Oliver vertieft sich in die Lektüre über die „Blinde Wand“. Er liest Merel vor, dass es immer wieder Unfälle mit Todesfolge bei diesem Sprung gegeben hat. Das letzte Opfer starb 1990 bei diesem Sprung - Merels Mutter.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen