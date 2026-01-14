Amika
Folge 28: Kein Futter für Amika
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire und Marie-Louise lassen die Pferde vom Pferdehof abholen, weil sie nicht mehr in der Lage und willens sind, Futter für die Tiere aufzutreiben. Da Amika ein zu kompliziertes Pferd ist, wie sie meinen, setzen sie ihn einfach aus und binden ihn im Wald fest. Oliver und Ingo beobachten diese ungeheuerliche Tat und beschließen Merel, die gerade ihre Reise nach England antritt, davon in Kenntnis zu setzen. Oli saust los und erwischt Merel im allerletzten Moment, bevor der Bus zur Fähre abfährt.
Amika
