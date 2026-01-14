Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Auf Tour durch Amerika

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 39vom 14.01.2026
Auf Tour durch Amerika

Auf Tour durch AmerikaJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 39: Auf Tour durch Amerika

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire informiert ihren Bruder, dass Cindy das Duett produzieren und für sechs Monate gemeinsam mit ihm durch Amerika touren will. Darauf hat Oli keine Lust. Till und Saskia machen sich auf die Suche nach Merel. Till befürchtet, dass sie nicht gefunden werden will und hat Angst davor, sie möglicherweise nie mehr wiederzusehen. Herbert begreift allmählich, dass er nicht nur einen Teil seines Reiterhofs an Cardinero verkauft hat, sondern alles, was ihm bisher am Herzen lag, nämlich auch die Ställe und die Pferde. Er ist von seiner Frau Marie-Louise schrecklich enttäuscht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen