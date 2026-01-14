Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Jagd auf Merel!

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 41vom 14.01.2026
Jagd auf Merel!

Amika

Folge 41: Jagd auf Merel!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Amika wird tatsächlich verkauft und zwar an Ricardo Braun, der üble Geschäft mit Pferden macht. Merel ist verzweifelt. Doch zunächst muss sie den Z-Girls entkommen, die ihr auf der Spur sind. Ingo zieht ihre Jacke und ihre Mütze an, und lockt die drei Z-Girls auf diese Weise von Olis Zimmer weg. Merel und Oliver schaffen es grade noch zum Stall zu kommen, als Ricardo Amika in den Transporter bringen will. Sie flehen ihn an, Amika nicht mitzunehmen.

Amika

Amika

