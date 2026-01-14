Amika
Folge 44: Wem gehört Amika?
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mit Olivers Hilfe und Cindys Geld schafft Merel es tatsächlich, Amika zu kaufen. Vor lauter Freude lässt sie den Kaufvertrag offen liegen. Ricardo nutzt die Chance, verbrennt diesen Zettel und nimmt Amika erneut an sich. Till, der seit Tagen auf der Suche nach seiner Tochter ist, kommt gerade dazu, als Merel und Ricardo in einem Handgemenge verwickelt sind. Till versucht seine Tochter vor diesem groben Kerl zu beschützen. Cardinero stellt sich auf Ricardos Seite, denn er war derjenige, der Amika an den Pferdehändler verkauft hat. Jetzt ist es an Oliver und Cindy, die Eigentumsverhältnisse zwischen Amika und Merel zu klären und zu bestätigen.
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6