Mama wäre stolz auf dich!

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 52vom 14.01.2026
Folge 52: Mama wäre stolz auf dich!

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire und Merel treten wieder gegeneinander an. Da Chanel sich in letzter Sekunde gegen die Mäuse entscheidet, ist der Wettbewerb fair und Merel siegt. Cardinero hält sein Versprechen. Er baut den Reiterhof auf das Allerfeinste aus und macht Merel zur Chefin. Sie und ihre Familie ziehen in die Villa. Auch Herbert bleibt auf dem Reiterhof, nur Marie-Louise verlässt ihre Familie. Auch Oliver bleibt bei seiner großen Liebe Merel. Vincent, sein Manager, geht auf all seine Wünsche ein und sagt ihm zu, dass Merel auf all seine Touren mitgehen darf. Alle sind rundum glücklich, bis auf die neue Stallhilfe Marie-Claire.

