Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 10: Versunkene Legenden
80 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Die tiefen, unerforschten Gewässer der Erde sind seit jeher eine Quelle des Staunens. Von Legenden über von Göttern und mystischen Kreaturen beherrschte Unterwasserstädte bis hin zu häufigen UFO-Sichtungen - Könnte in den Tiefen der Erde eine außerirdische Präsenz verborgen sein?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren