Das Geheimnis der PyramidenJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 7: Das Geheimnis der Pyramiden
80 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Die Große Pyramide von Gizeh bleibt eines der faszinierendsten Rätsel der antiken Welt. Alien-Forscher wollen überzeugende Hinweise gefunden haben, dass sie möglicherweise als urzeitliches Kraftwerk gedient haben könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren