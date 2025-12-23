Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geheimnis der Pyramiden

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 23.12.2025
Folge 7: Das Geheimnis der Pyramiden

80 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Die Große Pyramide von Gizeh bleibt eines der faszinierendsten Rätsel der antiken Welt. Alien-Forscher wollen überzeugende Hinweise gefunden haben, dass sie möglicherweise als urzeitliches Kraftwerk gedient haben könnte.

Kabel Eins Doku
