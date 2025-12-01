Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 16.12.2025
80 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Im Laufe der Geschichte wurden legendäre Waffen und fortschrittliche Technologien häufig göttlichen oder außerirdischen Einflüssen zugeschrieben. Als die Menschheit schließlich nukleare Fähigkeiten entwickelte, tauchten in alten vedischen Schriften Hinweise auf Waffen mit ähnlich zerstörerischer Kraft auf. Könnte es sein, dass all diese Waffen ursprünglich aus einem außerirdischen Arsenal stammen?

