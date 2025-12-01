Waffen nicht von dieser WeltJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 6: Waffen nicht von dieser Welt
80 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Im Laufe der Geschichte wurden legendäre Waffen und fortschrittliche Technologien häufig göttlichen oder außerirdischen Einflüssen zugeschrieben. Als die Menschheit schließlich nukleare Fähigkeiten entwickelte, tauchten in alten vedischen Schriften Hinweise auf Waffen mit ähnlich zerstörerischer Kraft auf. Könnte es sein, dass all diese Waffen ursprünglich aus einem außerirdischen Arsenal stammen?
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
