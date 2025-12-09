Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ancient Aliens - Die Ursprünge

Mysteriöse Grotten

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 09.12.2025
Mysteriöse Grotten

Ancient Aliens - Die Ursprünge

Folge 5: Mysteriöse Grotten

80 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Unter der Oberfläche Chinas liegen die uralten Longyou-Grotten mit ihren großen Treppenanlagen, weiten Hallen und hohen Säulen, die aus massivem Fels gehauen wurden. Gleichzeitig gibt es im Südwesten der USA geheime Tunnel, in denen womöglich verdeckte Regierungsprogramme rund um UFOs stattfinden sollen. Könnten diese Orte Zeuge der Anwesenheit Außerirdischer auf unserem Planeten sein?

