Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 5: Mysteriöse Grotten
80 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Unter der Oberfläche Chinas liegen die uralten Longyou-Grotten mit ihren großen Treppenanlagen, weiten Hallen und hohen Säulen, die aus massivem Fels gehauen wurden. Gleichzeitig gibt es im Südwesten der USA geheime Tunnel, in denen womöglich verdeckte Regierungsprogramme rund um UFOs stattfinden sollen. Könnten diese Orte Zeuge der Anwesenheit Außerirdischer auf unserem Planeten sein?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren