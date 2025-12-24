Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 9: Legendäre Objekte
80 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Der Antikythera-Mechanismus, ein antikes griechisches astronomisches Gerät, das aus einem Schiffswrack geborgen wurde, gilt als der älteste bekannte analoge Computer der Welt. Was sagt dessen Entdeckung über die technologischen Fähigkeiten unserer Vorfahren aus?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
