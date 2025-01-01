Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 14
23 Min.Ab 12

Anna ist hin- und hergerissen zwischen Freude und Angst. Natascha, die Maja aus der Firma drängen will, ernennt in einer Kurzschlussreaktion Anna Polauke kurzerhand zur neuen Produktionerin. Anna weiß nicht, ob sie dem Job gewachsen ist, schließlich muss sie hier das tun, wovor sie die meiste Angst hat. Es kommt dabei auf Kommunikationstalent und Kontakt zu allen anderen Bereichen an.

