Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 11.07.2014
Folge 6: Untreue

23 Min.Folge vom 11.07.2014Ab 12

Anna steht wie paralysiert vor dem Konferenzraum und soll vor dem wichtigsten Kunden das Konzept für die "Silence"-Kampagne präsentieren. Ausgerechnet sie - eine schlimmere Situation kann sich die schüchterne Anna nicht vorstellen. Aber sie hat keine Wahl, denn durch eine Intrige von Gerrit und Natascha, die Robert Broda zu Fall bringen soll, ist Jonas nicht rechtzeitig vor Ort.

