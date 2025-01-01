Anna und die Liebe
Folge 20: Ganz ohne Hilfe
24 Min.Ab 12
Es hätte der schönste Tag für Anna werden können: Ein Essen bei den Brodas und sie ganz nah bei Jonas! Doch plötzlich erscheint Jonas mit Katja und führt sie als seine Freundin offiziell in die Familie ein ... Am nächsten Tag in der Agentur weigert sich Anna, Katja weiterhin zu helfen.
Anna und die Liebe
