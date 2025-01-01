Anna und die Liebe
Folge 1: Große Träume
26 Min.Ab 12
Anna wäre mit ihrem Talent, ihrem Fleiß und ihrer Beharrlichkeit überall willkommen - auch in der Werbeagentur Broda & Broda, aber sie ist entsetzlich schüchtern, wenn sie vor fremden Menschen steht. So wird jede Bewerbung zum Desaster. Deshalb hilft sie noch immer im Restaurant ihrer Mutter aus und muss sich von ihrem Stiefvater schikanieren und von ihrer Halbschwester Katja verspotten lassen.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
