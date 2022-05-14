Anna und die Liebe
Folge 10: Die letzte Chance
24 Min.Folge vom 14.05.2022Ab 12
Jonas will schon am nächsten Tag zurück nach L.A. und Anna wird schmerzlich klar, dass sie ihn nie wiedersehen wird. Er macht seinem Vater Vorwürfe, weil er ihn unter falschen Vorzeichen nach Berlin zurückgelockt hat.
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Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 2-3: SAT.1 & © Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen