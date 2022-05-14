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Anna und die Liebe

Die letzte Chance

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 14.05.2022
Die letzte Chance

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Anna und die Liebe

Folge 10: Die letzte Chance

24 Min.Folge vom 14.05.2022Ab 12

Jonas will schon am nächsten Tag zurück nach L.A. und Anna wird schmerzlich klar, dass sie ihn nie wiedersehen wird. Er macht seinem Vater Vorwürfe, weil er ihn unter falschen Vorzeichen nach Berlin zurückgelockt hat.

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