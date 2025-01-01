Anna und die Liebe
Folge 15: Folge 15
24 Min.Ab 12
Nachdem Anna ihre ersten Telefongespräche gründlich verpatzt hat, kommt gleich die nächste Herausforderung. Bei der Locationsuche für das 'Silence'-Shooting muss sie das Konzept, das sie selbst entwickelt hat, nun als Organisatorin umsetzen. Als sie den perfekten Ort für das Shooting - eine alte Yacht - gefunden hat, boykottiert der bärbeißige Besitzer alle Bemühungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen