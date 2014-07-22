Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 19vom 22.07.2014
Folge 19: Prost Mahlzeit

24 Min.Folge vom 22.07.2014Ab 12

Anna erkennt, dass Katja ihr den ganzen Ärger eingebrockt hat. Statt Angebote von Druckereien einzuholen, sind an alle Firmen Aufträge herausgegangen und in der Agentur stapeln sich die Kartons. Vergeblich versucht Anna zu beweisen, dass sie keinen Fehler gemacht hat, doch niemand glaubt ihr ...

