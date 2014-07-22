Anna und die Liebe
Folge 19: Prost Mahlzeit
24 Min.Folge vom 22.07.2014Ab 12
Anna erkennt, dass Katja ihr den ganzen Ärger eingebrockt hat. Statt Angebote von Druckereien einzuholen, sind an alle Firmen Aufträge herausgegangen und in der Agentur stapeln sich die Kartons. Vergeblich versucht Anna zu beweisen, dass sie keinen Fehler gemacht hat, doch niemand glaubt ihr ...
