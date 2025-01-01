Anna und die Liebe
Folge 141: Mauern
23 Min.Ab 12
Anna gerät immer mehr in die Abhängigkeit ihrer Tabletten, was sie zunehmend in die Isolation treibt. Sie redet sich ein, mit der neuen Situation und Jonas' Anwesenheit in der Agentur gut zurechtzukommen, aber dann überträgt ihr Gerrit eine ganz besonders heikle Position ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
