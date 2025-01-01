Anna und die Liebe
Folge 167: Episode 167
23 Min.Ab 12
Nachdem Anna klar geworden ist, dass die halbe Agentur, nur nicht Jonas, ihre Liebeserklärung gehört hat, möchte sie am liebsten vor Scham im Boden versinken. Auf der Suche nach ihm erfährt sie von Katjas Abreise - Anna ahnt, dass die beiden zusammen unterwegs sind und ist bitter enttäuscht ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
