Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

An deiner Seite

SAT.1Staffel 1Folge 187
An deiner Seite

An deiner SeiteJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 187: An deiner Seite

23 Min.Ab 12

Anna glaubt fest an Jonas' Überleben und steht Katja - trotz des Streits - in der schweren Stunde tapfer zur Seite. Und tatsächlich können die Ärzte Jonas mit Elektroschocks zurück ins Leben holen. Alle sind unendlich erleichtert, und als Katja Jonas eine aufrichtige Liebeserklärung macht, zieht Anna sich diskret zurück. Erst zu Hause weicht alle Anspannung von ihr ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen